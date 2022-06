Vico Equense, la 51enne Anna Savarese campionessa di marcia: targa in arrivo

Tempo di sport a Grosseto per il tricolore ai Campionati italiani master con tre giornate di sfide da venerdì 10 a oggi, domenica 12 giugno. Trionfa Anna Savarese, 51enne di Vico Equense che ha conquistato la vittoria nei 5 chilometri di marcia. Anna si è già affermata in questo settore con una medaglia di bronzo sui 10 e 20 km di marcia su strada ai campionati Europei. Dunque la sua bravura non è un’abilità, ma si tratta di un altro successo da aggiungere al suo palmares e portare in alto il nome della Penisola Sorrentina in Italia. Giovedì prossimo nell’atrio del palazzo storico comunale di Vico Equense l’atleta insieme a Marco Armellino, calciatore del Modena, a Daniele Cannavacciuolo, Campione Italiano giovanile di nuoto, Giovanni Ferraro, allenatore del Giugliano Calcio, riceverà una targa di riconoscimento per aver promosso con merito la pratica sportiva.

È l’edizione numero 42 della rassegna su pista dedicata agli “over 35” che torna nella parte centrale dell’anno, dopo le ultime due edizioni svolte a ottobre e poi a settembre. Circa 1200 iscritti (per l’esattezza 1199), in rappresentanza di 353 società nella manifestazione organizzata dall’Atletica Grosseto Banca Tema.