Il palinsesto della prima serata Rai di ieri era dedicato a “Chi l’ha visto?” il programma dedicato alla ricerca di persone scomparse e all’approfondimento di casi di cronaca. Su Rai 3 è tornata protagonista la vicenda di Angela Celentano, i cui genitori Catello e Maria non hanno mai perso la speranza di ritrovarla da quel lontano 10 agosto del 1996, quando Angela si trovava con la famiglia in un gruppo di decine di persone per una gita sul Monte Faito, a Vico Equense. Angela Celentano può essere stata rapita per una adozione illegale, potrebbe trovarsi ovunque: è proprio questo il nuovo appello dei genitori di Angela. E’ la campagna dei familiari per divulgarne l’immagine e la storia in tutto il mondo, con la viva speranza che sia Angela stessa a riconoscersi e cercare la sua famiglia di origine. I due genitori non hanno mai spento quella piccola luce di speranza che arde ancora nei loro cuori. Da ben 26 anni sono promotori della lotta per il ritrovamento della loro amata figlia che ormai avrebbe 29 anni. Chissà se un giorno, come tutti noi speriamo, Angela tornerà a casa a riabbracciare i suoi cari.