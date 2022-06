Vico Equense, i genitori di Alfonso Curto, vittima di un incidente: “Vuoto incolmabile”. Era sulla sua moto, quando un’automobile gli ha tagliato la strada: così lo scorso 13 maggio ha perso la vita, dopo un fatale schianto sulla Statale Sorrentina, Alfonso Curto, giovane trentenne di Vico Equense.

Alfonso si trovava in sella alla sua moto con la fidanzata quando, nei pressi del famoso albergo “Towers”, si è scontrato frontalmente con un’auto con a bordo due turisti americani. L’impatto per lui è stato fatale ed i soccorritori giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Dopo meno di un mese i genitori della vittima hanno scritto una lettera aperta in ricordo di Alfonso: “Mio carissimo figlio niente sarà più come prima io e mamma siamo due anime in pena senza di te la nostra vita e’ inutile non vediamo futuro. C’è un vuoto incolmabile un dolore immenso che non avevamo mai provato aiutaci se puoi ad andare avanti solo quando parliamo di te ricordandoci del tuo essere speciale amorevole, onesto, sincero un ragazzo perbene con tanta voglia di vivere di realizzare i tuoi sogni insieme a tuo fratello Jason. Per non parlare del Pub dei progetti che avevi sei sempre stato un sognatore, vedevi sempre tutto in modo positivo sei stato sempre un Grande avrei voluto vederti andare avanti nella vita quante belle soddisfazioni ci avresti dato saremmo diventati nonni avremmo vissuto Felici Adesso dobbiamo accontentarci dei ricordi bellissimi ma restano tali sarai sempre con noi dentro di noi ti Amiamo Tanto Tanto Mamma e Papà”.