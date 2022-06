Vico Equense, grande successo per la Scuola Calcio Casali D’Equa nel torneo Givova Soccer Experience

Domenica 12 giugno si è concluso l’importante torneo Givova Soccer Experience, uno dei tornei estivi per bambini meglio organizzati.

Quest’anno c’è stato un record di partecipazione con oltre 3.000 bambini presenti che hanno dato vita ad una tre giorni di gare entusiasmanti intervallate da tanto sole, mare, piscina e parchi giochi.

A questa bellissima manifestazione ha partecipato per la prima volta la Scuola Calcio Casali D’Equa, una realtà in continua crescita delle colline Vicane del presidente Luigi Cioffi e del Direttore Maurizio Cinque, con risultati davvero esaltanti.

Le parole del Mr Nardo: «Eravamo molto curiosi di confrontarci con un’esperienza affascinante ed impegnativa come questa e ne usciamo entusiasti. abbiamo visto i nostri bambini divertirsi sempre senza mai andare sopra le righe, vigilati con discrezione dai nostri collaboratori Raffaele, Giuseppe e Pietro che ringrazio. Inoltre abbiamo partecipato con quattro squadre, due per la categoria Primi Calci 2013/14 e due per la categoria Esordienti 2009/2010 lottando e in molti casi sovvertendo i pronostici che ci vedevano nettamente sfavoriti contro realtà molto più grandi e blasonate. Alla fine siamo arrivati in finale oro in tutte e due le categorie, arrendendoci solo alla Scuola Calcio Cantera Napoli con i Primi Calci e alla Scuola Calcio Gaetano Scirea con gli Esordienti».