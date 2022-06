Vico Equense, giallo nazionale per Angela Celentano: appello sui bancomat, dalle sorelle e genitori

Ben 26 anni dopo l’accaduto, l’inchiesta risulta formalmente archiviata. La parola “archiviazione” non ha spento tuttavia le speranze della famiglia. I suoi genitori hanno spiegato che la bimba potrebbe essere stata rapita “per un’adozione illegale”. Per questo motivo “potrebbe trovarsi ovunque, in ogni luogo del mondo”. Per questo bisogna insistere: “Pubblichiamo le sue foto, “con la viva speranza che sia Angela stessa a riconoscersi e cercarci”.