Vico Equense e Sant’Agnello brutti dati Arpac sul mare, a Piano sonnecchia

Vico Equense e Sant’Agnello brutti dati Arpac sul mare, Piano di Sorrento sonnecchia, questo il comunicato di Laura Cuomo Grande Onda

“Una brutta sorpresa i prelievi Arpac per il corrente mese di giugno… erano anni che non si vedevano tanti problemi!

Il problema più grave si riscontra a Vico Equense, presso “Bagni scraio”: i valori di Escherichia coli qui riscontrati sono così elevati che Arpac – in questo tratto di mare – vieta la balneazione ⛔️. Il Sindaco dovrebbe quindi procedere con relativa ordinanza ed apposizione dei divieti di balneazione presso le marine che insistono su questo tratto di mare preso in analisi. Ma soprattutto dovrebbe preoccuparsi – e spero lo stia facendo – di intercettare la provienza dell’ inquinamento fecale riscontrato da Arpac e porre un risolutivo rimedio.

Anche a Piano di Sorrento, località Sopramare, le cose non vanno bene: enterococchi intestinali fuori parametri ⚠️

Infine a Sant’Agnello, Punta San Francesco, Arpac rileva lo stesso problema riscontrato ad aprile: decisamente rosso il valore degli Escherichia coli ⚠️

Per queste due località è sconsigliata (ma non vietata) la balneazione.

P.S. Vico Equense, tu sei bandiera blu e DEVI tenere aggiornate le tabelle sullo stato dello acque di balneazione affisse in città e presso le marine: Sono intonse da sempre, vergini e immacolate.

Piano invece fino all’estate scorsa è stata diligente in tal senso… ma da questa estate le tabelle sonnecchiano”