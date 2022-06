Vico Equense, divieto di sosta in alcune vie del centro per le operazioni di pulizia caditoie e lavaggio strade

Vico Equense. Al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di pulizia caditoie e lavaggio strade in alcune vie del centro cittadino, il Comune – con Ordinanza n. 141/2022 – istituisce:

– dalle ore 02:00 alle ore 08:00 del giorno 19 giugno 2022 divieto di sosta con rimozione forzata in Corso Umberto I

– dalle ore 02:00 alle ore 08:00 del giorno 25 giugno 2022 divieto di sosta con rimozione forzata in Via Rimembranza, Via San Ciro (tratto tra corso Umberto I° e viale Rimembranza)

– dalle ore 02:00 alle ore 08:00 del giorno 26 giugno 2022 divieto di sosta con rimozione forzata in Via Caccioppoli e Via Santa Sofia