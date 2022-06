Vico Equense. Consegnate due targhe ai Cavalieri della Repubblica Agnese Scala e Tommaso De Gennaro. Spiagge libere: “Abbiamo aperto tutto”

Vico Equense. Consegnate due targhe ai Cavalieri della Repubblica Agnese Scala e Tommaso De Gennaro. Spiagge libere, il sindaco Aiello: “Abbiamo aperto tutto, continuiamo a lavorare per una città accogliente”. Nominata la Commissione Pari Opportunità

Una dimostrazione di nuova sensibilità, nei confronti dei cittadini di Vico Equense che si contraddistinguono per meriti lavorativi. Momento toccante nell’aula consiliare del Comune. Consegnate due targhe al ragioniere e maestro dell’area casearia Tommaso De Gennaro e alla dottoressa Agnese Scala, viceprefetto di Campobasso, per i loro meriti conseguiti sul lavoro e per essere stati insigniti del titolo di Cavaliere della Repubblica. Assente il viceprefetto Scala, il Sindaco Peppe Aiello ha consegnato la targa nelle mani dei suoi genitori, Pasquale Scala e Carolina Ungaro.

L’assise si è poi focalizzata sulle interrogazioni presentate sui lavori al Vescovado e sulla chiusura dei cancelli nelle ore notturne per l’accesso alle spiagge libere cittadine. “La riqualificazione del centro storico procede – ha affermato l’assessore Luigi De Martino – e contiamo di ultimare i lavori entro il prossimo autunno”. Sulla chiusura dei cancelli delle spiagge libere, sono intervenuti il sindaco Peppe Aiello e l’assessore Federica Leone: “Dopo lunghi e numerosi confronti con associazioni e cittadini abbiamo le idee chiare. Al contrario di quanto si dice anche sui giornali abbiamo aperto tutto, eliminato le prenotazioni, ogni tipo di differenze tra turisti avventori e residenti. Lavoriamo per una città accogliente pur consapevoli che la quantità di persone che raggiungono la nostra città da ogni parte sono troppe. Abbiamo reso operativi gli agenti di Polizia Municipale da giugno con nuovo orario fino a mezzanotte e stipulato convenzioni con i carabinieri per garantire controlli e verifiche. Un lavoro delicato e molto complicato. Per questo abbiamo chiesto anche il sostegno al prefetto Palomba. I cancelli di accesso alle spiagge libere saranno chiusi solo il tempo necessario per garantire lo svolgimento delle operazioni di pulizia e ad agosto l’orario di chiusura sarà anche ridotto. Così daremo la possibilità a tutti di poter usufruire di una spiaggia pulita e in sicurezza, fin dalle primissime ore del mattino, specie per le persone che non possono esporsi troppo al sole, per motivi di salute”.

Rinviata la discussione sulla realizzazione di box auto e un parcheggio a rotazione in via San Ciro, sono stati approvati a maggioranza la ratifica di delibera di Giunta Comunale 95/2022 e 102/2022, la Variazione al Documento Unico di Programmazione 2022/2024 e al Bilancio di Previsione 2022/2024, il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, il regolamento di contabilità ex art. 152 D. Lgs. n.267 del 2000 e l’approvazione dello Statuto dell’azienda Speciale Consortile per la Gestione dei Servizi alla Persona tra i Comuni di Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Sant’Agnello, Sorrento e Vico Equense.

Infine, approvate all’unanimità le nomine della Commissione per le Pari Opportunità. Saranno i consiglieri comunali Rossella Staiano e Mariangela Savarese, in quota alla maggioranza, Luigi Vanacore e Giuseppe Alvino quelli di minoranza; completeranno la commissione Antonietta Di Martino, Rosa Cavaliere, Cristian Nino Di Palma, Antonello Sannino (LGBT) Simona Fraddanno (Madri lavoratrici), Umberto D’Amora (Sanità) e Salvatore Trombetta (Anziani).