Vico Equense , cede parte della strada al Faito , bloccato autobus dell’EAV Un bus dell’EAV è rimasto bloccato questa mattina in Via Nuova Monte Faito a seguito di un cedimento della sede stradale. Il mezzo stava percorrendo la strada in direzione stazione Funivia quando è rimasto incagliato in una voragine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale del comune di Vico Equense e i tecnici dell’Azienda che hanno liberato il bus. Non è la prima volta che si verificano cedimenti della strada ed infatti anche i sindacati avevano più volte sollecitato la messa in sicurezza della carreggiata che porta al Santuario di San Michele.

L’episodio di questa mattina riaccende il tema dell’abbandono della montagna da parte delle istituzioni nonostante si registri un incremento di presenze da alcuni anni a questa parte, pandemia a parte, con numeri record soprattutto nei fine settimana.