Vico Equense – Castellammare di Stabia, incidente mortale nella galleria di Pozzano. Traffico paralizzato

Vico Equense. Poco dopo le 18.30 si è verificato un incidente mortale nella galleria di Pozzano con uno scontro frontale tra un’autovettura ed una moto di grossa cilindrata.

Il centauro, a seguito del violento impatto, è caduto al suolo riportando gravi ferite che ne hanno causato il decesso.

Sul posto è arrivata un’ambulanza con i sanitari del 118 e le Forze dell’Ordine per effettuare i rilievi necessari e gestire la viabilità

La galleria è al momento completamente bloccata con conseguente formazione di una lunga fila di veicoli in entrambe le carreggiate.

Invitiamo alla massima prudenza cercando di evitare la galleria percorrendo strade alternative in attesa che venga ripristinata la normale viabilità.