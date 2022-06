Vico Equense, ancora un gravissimo incidente nella galleria di Pozzano. Tunnel chiuso

Si segnala l’ennesimo grave incidente verificatosi dopo le 16.00 nella galleria di Pozzano, che conduce da Vico Equense a Castellammare di Stabia. Una scena che si ripete in una galleria dove troppo spesso non vengono rispettate le norme del Codice della Strada con veicoli che superano i limiti di velocità consentiti o azzardano manovre di sorpasso che rappresentano un pericolo per se stessi e per gli altri.

Il sinistro vede coinvolte quattro autovetture mentre sono due le persone rimaste ferite per le quali è stato necessario il trasporto d’urgenza in ospedale.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i soccorsi e le forze dell’ordine che hanno chiuso il tunnel al fine di poter espletare tutte le indagini del caso e ripristinare una situazione di sicurezza. Il traffico è stato deviato per la strada interna con la creazione di lunghe file.