Vico Equense: a Seiano la prima edizione di Girogustando, evento per raccogliere i fondi per il restauro del Santuario Mariano. Il 10 11 12 luglio 2022 ci sarà la prima edizione di GIROGUSTANDO in concomitanza con la processione della venerata immagine di Santa Maria Vecchia.

Come si può facilmente evincere dal logo che è massima espressione di ciò che vuole essere la natura dell’evento, si basa su quattro cardini, uno per ogni riquadro. L’arte del cibo. Prosa e musica con la rappresentazione stilografica del sommo Poeta. L’artigianato e i prodotti che il mare e la terra ci offrono. L’arte enogastronomica, settore made in Italy sempre più emergente, apprezzato in tutto il mondo.

Girogustando si propone di essere, per chi parteciperà, un percorso enogastronomico fatto da più assaggi in diverse postazioni di cibi che denotano le nostre tradizioni culinarie con prodotti della nostra terra: prodotti caseari, dell’orto, pescato del nostro mare e profumi del territorio; postazioni che per poter raggiungere ti permetteranno di fare oltre che un viaggio gustativo anche una full immersion nelle maestrie e nelle eccellenze della nostra Città. Prodotti caseari, prodotti Bio e a KM 0, salumifici, forni, ceramiche dipinte a mano e manufatti, mostre d’arte con un’intera area destinata agli artisti e pittori…insomma un esplosione di capacità!

Durante il percorso l’animazione di artisti di strada, musicisti, attori, poeti e circensi renderanno piacevole lo scorrere del visitatore per la nostra borgata, che per l’occasione terrà aperti tutti i suoi siti monumentali di maggior rilievo: la Parrocchia di San Marco Evangelista con la sua imponente cupola del regio architetto borbonico Bottiglieri, chiesa unica sul territorio per la sua pianta circolare; il sodalizio dell’Arciconfraternita Morte ed Orazione; il monumentale Presepe in stile ‘700 napoletano e la perla di Seiano: il Santuario di Santa Maria Vecchia con la panoramicissima terrazza.

Senza ombra di dubbio un evento di tale portata vuole essere vanto per la riscoperta e la valorizzazione della borgata tutta di Seiano, morfologicamente porta della Penisola Sorrentina, che tanto ha da offrire in termini di ospitalità, salubrità dei luoghi, bellezza, arte e cultura.

L’evento è organizzato dal Comitato Pro Restauro Santa Maria Vecchia per la raccolta fondi a favore degli imminenti lavori di restauro della cinquecentesca torre campanaria dell’antico Santuario Mariano medesimo che affonda le sue radici nel XII sec. Vanto di fede e cultura per l’intera Città di Vico Equense.