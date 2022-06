Vico Equense, a Massaquano il 7 giugno Festa di Santa Maria a Chieia. Ecco le modifiche alla regolamentazione della circolazione stradale

Vico Equense. Martedì 7 giugno si svolgerà la tradizionale processione della Madonna di Santa Maria a Chieia, che avrà inizio alle ore 10.00 dalla chiesa parrocchiale di Massaquano per raggiunge il Convento di San Francesco attraversando via Raffaele Bosco, via Massaquano, via san Salvatore e via Avigliano.

In occasione di detta festività sono numerosi i fedeli che raggiungono la frazione di Massaquano per partecipare alla solenne processione ed alle funzioni collegate e l’unica area pubblica ove è possibile far parcheggiare, per le loro dimensioni, bus turistici, è l’area di via Raspolo adiacente il campo sportivo comunale.

Al fine di consentire un corretto e disciplinato svolgimento del corteo religioso il Comune di Vico Equense – con Ordinanza n. 124/2022 – istituisce per il giorno 7 giugno 2022, dalle ore 09.00 alle ore 14.00:

– il divieto di sosta con rimozione forzata

– il divieto di transito veicolare nelle strade interessate al passaggio della processione, limitatamente al tempo di passaggio quali: a) Via Raffaele Bosco, tratto incrocio via Massaquano incrocio via Belvedere b) Via san Salvatore c) Via Avigliano d) Via san Francesco.

Istituisce, altresì, per il giorno 7 giugno 2022, dalle 06.00 alle ore 16.00:

– divieto di sosta con rimozione forzata in via Raspolo, tratti in adiacenza al campo sportivo comunale, ad eccezione dei veicoli autorizzati.