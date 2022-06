Viabilità. Da Vico Equense a Sorrento tutto bloccato: ecco perché. Anche oggi, venerdì 24 giugno 2022, si stanno creando enorme code di automobili da Sorrento a Vico Equense, soprattutto a causa di Seiano e la discesa alla spiaggia. Ad aggravare la situazione traffico anche i camion, che con le loro manovre ostacolano la circolazione. Noi di Positanonews stiamo dicendo da mesi che i grandi mezzi non dovrebbero passare in Penisola Sorrentina se non in orari specifici, preferibilmente notturno o di prima mattina.

Si stanno creando delle code enormi, caotiche, ed addirittura la galleria è bloccata. Per evitare malori consigliamo dunque di evitarla. Il problema traffico però prosegue anche all’esterno. Bisogna intervenire al più presto.