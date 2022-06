Verga e Pascoli, tracce per la maturità senza sorprese. Poi la Segre e Oliver Sacks, tracce bellissime secondo noi di Positanonews, per menti aperte come sono quelle di questi nostri figli che hanno vissuto di tutto, una . Giovanni Pascoli è l’autore dell’analisi del testo alla prima prova della Maturità 2022: la poesia è La Via Ferrata, tratta dalla raccolta poetica Myricae. Giovanni Verga per la seconda proposta all’analisi del testo con “Nedda”. Le tracce della tipologia B: per il testo argomentativo il tema degli ultimi con un testo di Liliana Segre e “Musicofilia” di Oliver Sacks. Aperti i plichi telematici del Miur con le tracce ufficiali, gli auguri del Ministro Bianchi: “Momento di passaggio, siamo al vostro fianco”. Tutte le ultime notizie sulle tracce ufficiali.

Sei ore a disposizione degli studenti per la prova di oggi, il 96,2% dei candidati è stato ammesso all’esame. Sono 539.678 gli studenti maturandi, per chi ha il Covid è prevista una prova suppletiva. Dopo due anni di pandemia tornano le prove scritte: in programma domani la seconda prova, poi gli orari.

Sette le tracce tra cui potranno scegliere gli studenti, divise in tre tipologie: A, B e C. Due differenti tracce per l’analisi del testo (tipologia A), una di prosa e una di poesia. Le tracce della tipologia B sono tre: tema di carattere artistico-letterario, storico-politico, scientifico-tecnologico. Infine due tracce di tipologia C, il tema di attualità. Tra i temi più papabili, la crisi energetica, la guerra in Ucraina e la pandemia di Covid.

Tracce Maturità tipologia B: per il testo argomentativo si parte da Liliana Segre e Oliver Sacks

Per la tipologia B alla Maturità 2022 sono state scelti come temi: gli ultimi (con testo di Liliana Segre “La sola colpa di essere nati” e Gherardo Colombo); la musica (con testo di Oliver Sacks da “Musicofilia”).

Analisi del testo alla Maturità, il secondo autore uscito è Giovanni Verga

Confermate le previsioni della vigilia: alla Maturità 2022 come secondo autore dell’analisi del testo è uscito Giovanni Verga con il brano “Nedda Bozzetto Siciliano”.

All’analisi del testo per la Maturità 2022 è uscito Pascoli con La via ferrata di Myricae.Il punteggio della prima prova scritta alla Maturità 2022

Quest’anno la prima prova scritta alla maturità vale un massimo di 15 punti. 10 i punti massimi ottenibili dalla seconda prova scritta, che non sarà ministeriale ma le materie verranno scelte dai singoli istituti. Il colloquio orale, infine, potrà valere un massimo di 25 punti. Il calcolo del voto finale terrà conto anche dei crediti scolastici maturati nel triennio.

Il messaggio della Ministra Bonetti ai maturandi: “In bocca al lupo, osate sogni grandi”

“In bocca al lupo a tutte e a tutti! Osate sempre sogni grandi! Buon esame di #maturità”. Lo scrive su twitter la ministra della Famiglia e per le pari opportunità, Elena Bonetti.