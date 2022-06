90.000 chilometri, usata solo fra Gragnano e Penisola Sorrentina, da un solo conducente, è necessario rivenderla al più presta per non uso aziendale, quindi bisogna fare al più presto se si è interessati .

Nissan Quashqai versione BUSINESS – tenuta benissimo – mai incidentata – navigatore e retrocamera – prezzo con Fattura Iva Inclusa 15.000 euro

La Nissan Qashqai è una comoda crossover a due ruote motrici, accogliente per cinque persone, con una carrozzeria non troppo ingombrante (è lunga 439 cm) e dalla linea riuscita. Al volante si distingue per la buona tenuta di strada e per la facilità di guida, anche in città. Non delude,il 1.5 turbodiesel da 116 CV: fluido e davvero poco assetato, non fa troppo rumore e, se tenuto su di giri, garantisce uno scatto soddisfacente. L’allestimento Tekna+, il più ricco, ha tutto di serie: dai fari full led ai cerchi di 19”, al tetto in vetro; e poi, fra i tanti ausili alla guida, ci sono la frenata automatica d’emergenza e il cruise control adattativo.

Nata nel 2013, la Nissan Qashqai è stata testata dall’Euro NCAP nel 2014, ottenendo la valutazione massima di cinque stelle (88 punti su 100 nella protezione degli adulti, 83 nel test con i bambini, 69 in quello per pedoni e ciclisti e 79 per gli aiuti alla guida). Le cinque stelle sono state confermate fino al 2016 (ricordiamo che i test diventano via via più completi e severi con il passare del tempo); d’altro canto, c’è da dire che l’aggiornamento del 2017 della Nissan Qashqai ne ha migliorato la dotazione di sicurezza, con l’aggiunta del pacchetto ProPilot, che include anche il sistema per il mantenimento della corsia, di serie per la Tekna+ del test.