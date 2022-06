Valeria Marini in vacanza in Costiera Amalfitana. Valeria Marini, dopo il lancio della sua nuova canzone “Baci Stellari” si rilassa in Costiera presso Hotel Bristol di Vietri Sul Mare.

Baci Stellari di cosa parla ?

Baci Stellari è il nuovo singolo di Valeria Marini con la partecipazione del grande artista cubano Shainy El Brillante introduce all’interno del brano dei cori gitani meravigliosi.

Questa canzone è un inno alla gioia e al ritorno degli abbracci. Per troppo tempo non ci siamo toccati, sfiorati e baciati. Dichiara Valeria Marini : “È il momento di farlo. Che sia un’estate stellare!”, inoltre “È bello attraverso la musica dare una mano a chi ha bisogno” infatti parte del ricavato del brano verrà devoluto da Joseba Publishing in beneficenza alla Onlus La Compagnia degli Amici di Gesù Giuseppe e Maria. Prosegue poi la Marini: “Un brano che trasmette leggerezza, che è fondamentale nel difficile periodo storico che stiamo vivendo.