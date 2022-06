Valeria Marini infiamma la costiera amalfitana: “Baci stellari” e foto all’Hotel Tritone

Valeria Marini ha infuocato i social con alcuni scatti anche nelle instastories dalla costiera amalfitana. Eddy Siniscalchi, tempo fa inquadrato come la nuova fiamma della Marini, ha pubblicato uno scatto all’hotel Tritone a Praiano, in costiera amalfitana. I fan, tra l’altro, sono rimasti estasiati dal fisico da urlo che ha sfoggiato la soubrette all’età di 55 anni.

Vita sentimentale

Il cuore di Valeria non appartiene affatto – come vociferato invece da diverse testate – a Siniscalchi. Con l’imprenditore, la showgirl ha un legame che si limita alla sfera professionale e degli affetti. Siniscalchi, 35 anni, è un nome ricorrente tra i frequentatori del jet set e oltre a Valeria ha diverse altre amicizie VIP. Qualche tempo fa qualcuno lo aveva avvistato in compagnia delle Principesse Selassiè, innescando voci anche su un suo avvicinamento a una di loro. Solo il marzo scorso il nome della Marini è stato invece associato ad Agostino Iacovo, amministratore di Publidei s.r.l. e di Genesis Group.

Il lancio discografico

È bello attraverso la musica dare una mano a chi ha bisogno – dice Valeria riferendosi alla sua ultima uscita discografica: si tratta di ‘Baci Stellari (Besame)’, il nuovo singolo che molti candidano a diventare uno dei tormentoni dell’estate 2022. Parte del ricavato del brano verrà devoluto da Joseba Publishing in beneficenza alla Onlus La Compagnia degli Amici di Gesù Giuseppe e Maria.

La vita della showgirl

Soubrette, attrice e stilista italiana, Valeria Marini nasce a Roma il 14 maggio 1967. A seguito della separazione dei genitori, però, si trasferisce a Cagliari, città d’origine della madre. Oltre alla sua carriera cinematografica e nel mondo dello spettacolo, Valeria ha partecipato, negli ultimi anni, anche a due reality show: “Reality Circus” (2006) presentato da Barbara D’Urso, e L’isola dei famosi (2007), a cui ha preso parte – non da concorrente – per una scommessa fatta con la conduttrice Simona Ventura.