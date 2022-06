Vacanze tra la Costiera Amalfitana e la Penisola Sorrentina per la supermodella Taylor Hill. La Costiera Amalfitana e la Penisola Sorrentina continuano ad attrarre visitatori da tutto il mondo anche in questo periodo pre estivo. Non appena le restrizioni hanno cominciato ad allentarsi, infatti, la Costa d’Amalfi, la Penisola Sorrentina e Capri, l’isola azzurra, sono tornate ad essere la prima scelta di vip e persone comuni, il luogo preferito da molti per trascorrere ore e giorni di relax.

Non sempre è facile scegliere quale bellezze locali visitare ma, fortunatamente, la vicinanza tra i luoghi permette spesso di trascorrere momenti di relax tra l’una e l’altra costiera. Così ha deciso di fare la supermodella statunitense Taylor Marie Hill, avvistata tra Massa Lubrense, alla Conca del Sogno, e Positano.

Taylor Marie Hill è nata a Palatine ed è cresciuta ad Arvada. È stata scoperta a 14 anni da Jim Jordan, un agente che lavora anche come fotografo. Nel 2014 è stata modella per H&M, mentre nel 2015 è diventata un Angelo di Victoria’s Secret, per cui ha iniziato a sfilare nel corso dell’anno precedente. È stata votata dai lettori di Couturesque come modella più promettente del 2015.

Nell’agosto del 2016 viene inserita, dalla rivista Forbes, all’undicesimo posto fra le modelle più pagate con un guadagno di 4 milioni di dollari, ex aequo con le modelle Barbara Palvin, Jasmine Tookes e Lily Aldridge.