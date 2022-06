Vacanza romantica per Valeria Marini in costiera amalfitana tra sole e mare

La showgirl Valeria Marini ha trascorso qualche giornata di relax in costiera amalfitana in compagnia del 35enne imprenditore Eddy Siniscalchi. Una vacanza tra sole e mare con scambi di tenerezze e dolci baci anche se la Marini ha sempre affermato che tra di loro c’è solo una bella amicizia e nulla più. Ed è proprio il 35enne Eddy a pubblicare uno scatto dal Grand Hotel Tritone di Praiano che probabilmente ha ospitato la coppia.

A pubblicare la notizia del primo caldo gossip in costiera amalfitana è il settimanale “Diva e Donna”.