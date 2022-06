Va a votare in abito da sposa, è successo al seggio elettorale di Pimonte . Nel comune dei Monti Lattari in provincia di Napoli, fra Castellammare di Stabia e Agarola, si vota anche per le comunali oltre al Referendum .

Rossella Somma ha voluto esprimere la sua preferenza, votando il suo candidato a sindaco e al consiglio comunale a Pimonte.

Percio’ dopo avere detto sì al suo Vincenzo nella chiesa dell’Incoronata a Tralia si è presentata alla sezione numero due del comune dei Monti Lattari.

Lo sposo e gli invitati hanno dovuto attendere, dopo il voto li ha raggiunti al ristorante per le foto e il pranzo.

Oggi si vota fino alle 23 per le Comunali 2022. Sono 5 le sezioni elettorali a Pimonte, 5.017 gli elettori chiamati alle urne.

Tre sono i candidati sindaco: Pietro Apuzzo, Francesco Somma e Marianeve Tramontano