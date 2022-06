USA, la Corte Suprema annulla il diritto costituzionale all’aborto. Biden: “Giorno triste, torniamo indietro di 150 anni”. Negli Stati Uniti d’America la sentenza che tutelava il diritto delle donne a interrompere una gravidanza non esiste più. Una sentenza della Corte Suprema, infatti, ha annullato il diritto costituzionale all’aborto, annullando la storica sentenza Roe v. Wade, con cui nel 1973 la stessa Corte aveva riconosciuto il diritto della texana Norma McCorvey di interrompere la gravidanza garantendo a tutte le donne di poter abortire liberamente.

La decisione è stata presa da una Corte divisa, con 6 voti a favore dei giudici conservatori e 3 contrari. I giudici liberal Sonia Sotomayor, Elena Kagan e Stephen Breyer hanno diffuso un comunicato per dissociarsi: “Tristemente, molte donne hanno perso oggi una tutela costituzionale fondamentale. Noi dissentiamo”.

Fuori dalla Corte Suprema è scoppiata la protesta, mentre un gruppo di manifestanti anti-abortisti ha iniziato ad abbracciarsi e ad esultare. Ed il primo a farlo è Donald Trump: “È la volontà di Dio. La decisione vuol dire seguire la Costituzione e restituire i diritti”, ha detto l’ex presidente americano. Sono i tre giudici votati dall’ex presidente ad aver, infatti, votato per l’abolizione della sentenza.

Dopo la decisione della Corte, sette stati USA hanno bandito l’aborto, mentre altri sette lo faranno nei prossimi 30 giorni: si tratta di Stati a guida repubblicana, che avevano già varato restrizioni. Sono in tutto 26 gli Stati in cui l’aborto potrebbe essere bandito per sempre.

Molte grandi aziende americane si sono dette pronte a coprire le spese di viaggio necessarie ai loro dipendenti per andare ad abortire nel caso in cui il diritto è loro negato nello Stato di residenza. Tra le prime ad esprimersi Disney, Apple, Alphabet, JPMorgan Chase, Meta e Bank of America.

In un conferenza stampa alla Casa Bianca, il presidente Joe Biden si è espresso contro la sentenza: “È la realizzazione di un’ideologia estrema, si torna indietro di 150 anni. La salute delle donne è a rischio: ragazze saranno costrette a partorire il figlio del loro stupratore”. Biden ha poi lanciato un appello al parlamento americano per ripristinare il diritto all’aborto.

Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, è intervenuto sulla sentenza, affermando che: “Sotto questa amministrazione, il Dipartimento di Stato rimarrà pienamente impegnato ad aiutare e fornire l’accesso ai servizi di salute riproduttiva, ed a promuovere i diritti riproduttivi di tutto il mondo”.

Inoltre, un gruppo di 83 magistrati statunitensi – in 28 Stati – hanno annunciato pubblicamente che non perseguiranno “Chi cerca o pratica l’aborto: siamo uniti nella nostra ferma convinzione che i magistrati abbiano la responsabilità di astenersi dall’utilizzare le risorse limitate del sistema legale penale, per criminalizzare decisioni personali”.