Una voce per Padre Pio questa sera su Rai 1. Questa sera, su Rai Uno a partire dalle ore 21:20, ci sarà Una voce per Padre Pio. Il programma, giunto alla XXIII edizione, ha lo scopo di far conoscere alle nuove generazioni l’insegnamento del frate di Pietrelcina. L’evento sarà condotto da Mara Venier che svelato le sue sensazioni in merito alla presentazione di quest’evento: “Sono contenta perché è una serata di gioia e di speranza. Ne abbiamo tanto bisogno, tra la disperazione della guerra e i mesi di pandemia. A casa ho due immaginette di Padre Pio. Nei momenti di sconforto le guardo e gli chiedo: “Guarda anche tu me”, pregando che mi protegga”.

Oltre ai tanti ospiti vip, durante la serata ci sarà l’intervento di molte persone che racconteranno le loro vicende personali, con commoventi storie di guarigione.

L’evento sarà trasmesso in diretta da Pietrelcina, tra gli ospiti abbiamo: Al Bano, Matteo Bocelli, Riccardo Cocciante, Orietta Berti, i Matia Bazar, i Ricchi e Poveri, Shel Shapiro e Giuseppe Fiorello. Ci sarà spazio anche per l’Orchestra “Suoni del Sud”, diretta dal Maestro Alterisio Paoletti. In seguito ci sarà l’intervento di Monsignor Dario Edoardo Viganò e il frate cappuccino Nazario Vasciarelli, chiamati sul palco per raccontare la vita e le opere di Padre Pio. Ci sarà anche il Professore Guido Oppido dell’ospedale Monaldi di Napoli che accompagnerà la piccola Mahewa operata nel suo reparto, sul palco del programma. Ci sarà il Professore Ciro Lucio Vigliaroli esperto in Otorinolaringoiatria che ha operato il piccolo Paul Marie bimbo ivoriano. La professoressa Concetta Stramacchia, dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale “88° E. De Filippo” di Napoli. Enzo Palumbo e il Professor Giulio Basoccu parleranno del futuro dell’associazioni e dei nuovi progetti e collaborazioni.