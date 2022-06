Una Miss Ondina in Penisola Sorrentina: premio a Giulia Aprea

Il concorso di bellezza Miss Ondina Sport è giunto in questo 2022 alla sua 29esima edizione. Si tratta di un evento nato nel 1994 da Geremia Schiavo che si è tenuto ieri alla Terrazza Le Palme nella finale e semifinale che ha visto il trionfo anche di una giovanissima della Penisola Sorrentina. Il suo nome è Giulia Aprea, la 16enne di Meta che ha raggiunto al semifinale del Concorso ed è stata incoronata miss Eleganza con tanto di fascia. Una soddisfazione non da poco per i suoi genitori e per i concittadini metesi.