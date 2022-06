UN PENSIERO PER LA DOTT.SSA BARBARA DEL PIZZO

Tramonti, Costiera Amalfitana Sono vicino con commossa e affettuosa solidarietà all’amico dottor Vladimiro Del Pizzo, colpito dalla dolorosa perdita della figlia Barbara, giovane e valente magistrato (aveva solo 52 anni), stimata e apprezzata.

In un messaggio dell’Aiga (Associazione giovani avvocati), pubblicato da Casertanews, ne vengono ricordate la “estrema professionalità, serietà e disponibilità”.

La dott.ssa Del Pizzo, originaria di Tramonti, “lascia un grande vuoto nella magistratura, nell’avvocatura e all’interno di tutto il mondo giudiziario”.

È stata giudice presso il Tribunale di Cassino, pubblico ministero al Tribunale di Napoli e Napoli nord, poi impegnata come magistrato presso il Tribunale dei Minori a Napoli.

A Vladimiro e alla sua famiglia esprimo i sentimenti del mio più accorato cordoglio.

Tratto dal profilo Facebook del giornalista Sigismondo Nastri che condividiamo