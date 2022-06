UN NUOVO PROGETTO DELL’ASSOCIAZIONE CUOCHI PENISOLA SORRENTINA…..IL CONSIGLIO ITINERANTE.

Prima tappa di questo nuovo progetto è stato l’ Hotel Jaccarino in Sant’ Agata.

Questa idea nasce dal volere del presidente Salvatore Severi per far conoscere sempre più l’associazione e tutti i suoi organi, sul territorio sorrentino.

Sono stati discussi vari argomenti, tra i principali l’organizzazione della Festa del cuoco campana che quest’anno vedrà come palcoscenico proprio la Penisola Sorrentina, ma anche nuovi corsi di formazione per i soci ed infine LA RICANDIDATURA DEL PRESIDENTE SEVERI anche per il prossimo mandato.

Durante la riunione è stata consegnata anche la tessera di socio alla Signora Natalina Iaccarino che l’associazione tutta ringrazia sempre per la grande disponibilità e accoglienza.