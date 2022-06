Un morto ogni dieci giorni sulla Statale in Penisola Sorrentina. L’ex sindaco Buonocore “Un prezzo troppo altro per la nostra comunità” In penisola sorrentina aumentano sempre di più le vittime della strada con una media di un morto ogni dieci giorni, come ha scritto anche Metropolis oggi , da Sorrento in poi è una fila di tragedie . L’ultimo a perdere la vita è stato un centauro 30enne di Torre del Greco deceduto lo scorso 7 giugno in un tragico scontro frontale nella galleria che collega Castellammare di Stabia con Vico Equense.

Una lunga fila di nomi che continua ad allungarsi. Dietro ogni nome c’è una storia, c’erano dei progetti e dei sogni spezzati, ci sono le lacrime ed il dolore di familiari ed amici.

E’ importante aumentare la sicurezza sulle strade ed è fondamentale il rispetto delle norme del Codice della Strada evitando sorpassi azzardati, infrazione dei limiti di velocità, mancato rispetto della distanza di sicurezza, non utilizzo del cellulare mentre si è alla guida insieme a tutti i comportamenti responsabili finalizzati a salvaguardare la propria ed altrui incolumità.

Con l’arrivo dell’estate il traffico in penisola sorrentina aumenta in maniera esponenziale e, di conseguenza, diventa più elevato il rischio di incidenti stradali.

Una situazione che non si può più tollerare. Non si possono più piangere le vittime, è arrivato il momento di intervenire in modo deciso anche ponendo in essere maggiori controlli sulle strade.

Molti incidente si registrano nel territorio di Vico Equense proprio per la presenza della galleria di Pozzano, che rappresenta per la penisola sorrentina il varco di ingresso ed uscita e che viene percorsa ogni giorno da migliaia di veicoli.

Sul punto abbiamo sentito l’ex sindaco di Vico Equense Andrea Buonocore, ora presidente del Consiglio, che ha detto con amarezza: «E’ un prezzo troppo alto per la nostra comunità».