Un cittadino di Meta che vive in Brianza: “Non c’è nulla di nuovo sotto il sole”

Buona notte Ciccio, ho letto le considerazioni di cui si diceva in mattinata e mi viene spontaneo dire che non c’è nulla di nuovo sotto il sole. Il richiamo al passato non produce ormai nessuna attenzione e viene vissuto come pura nostalgia. Eppure il passato insegna sempre qualcosa, perché è da lì che vengono i giorni che corrono. Ma come corrono dipende dalla cultura del momento orientata sempre e dovunque al profitto, spesso all’abuso e quel che è peggio all’abuso di potere. Vi è molta confusione fra politica ed amministrazione, fra utilità reali ed apparenze; la critica, ancorché dialettica, fa solo il solletico e si va avanti spediti dribblando i problemi reali. Recuperare gli assetti territoriali del passato, come già detto, è solo un sogno e la deruralizzazione ha un sol risultato che è quello che siamo costretti a vedere non solo per sentimenti naturali di nostalgia ma anche per lo stravolgimento, peraltro costoso, della natura locale. Fa bene segnalare la nostra presenza, ma in maniera dialettica; la polemica pone in minoranza proprio perché i più vanno a rimorchio e pensano/sperano di poterne approfittare per vantaggi personali che, quando catturati, svaniscono comunque presto senza lasciare traccia o memoria alcuna. Buona notte ancora ed a presto. Tonino