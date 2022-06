Un angolo di paradiso a Furore: tuffi al Fiordo, grande ordine e sicurezza

Percorrendo la Strada Statale 163 “amalfitana” lungo la Divina Costiera ad un certo punto ci si imbatte in un vero e proprio angolo di paradiso: il Fiordo di Furore. Gioiello della costiera amalfitana, luogo d’eccellenza per gli amanti dei tuffi.

Il borgo incastonato tra le rocce

Questo piccolo borgo marinaro sorge in mezzo alle rocce a strapiombo a 250 metri di altezza dalla spiaggia che, come il fiordo, si è formata in seguito all’erosione provocata dal passaggio del torrente Schiato, anche se secondo l’antica leggenda l’insenatura è stata formata dal diavolo in persona che aveva tentato invano di accaparrarsi le anime degli abitanti di Furore.

Ordine e sicurezza

Il Fiordo osserva oggi uno stato di quiete e ordine: frutto di un lavoro messo in atto dal sindaco Giovanni Milo e amministrazione. Negli ultimi giorni, infatti, il Comune ha lavorato all’assunzione di un vigile ausiliario, come mai accaduto prima d’ora. Questo ha consentito di accrescere il controllo sul territorio contro la sosta selvaggia, soprattutto al Fiordo di Furore che oggi appare più organizzato che mai.