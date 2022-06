Ultimo infiamma il Maradona con un concerto da brividi. Non solo calcio, dopo aver aperto le porte a Vasco Rossi, il Maradona ieri sera è stato teatro del concerto di Ultimo. Bagno di folla per il cantante che proviene da San Basilio, un quartiere della periferia di Roma e che si sente molto “vicino” ai ragazzi di Scampia e a tutti coloro che vivono in realtà difficili. “Vengo da un quartiere popolare di Roma e so bene cosa voglia dire sentir parlare solo dei lati negativi della propria zona. Allora oggi ho pensato di venire qui a cantare e spero che queste immagini possano contribuire a raccontare che noi siamo molto altro. Dalla parte vostra, sempre! – ha dichiarato l’artista che poi ha ringraziato la città attraverso un post sui social – Napoli, il tuo calore crea dipendenza! E’ stato impressionante, queste emozioni non puoi spiegarle”.