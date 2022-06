CAMPANIA, ANAS: ULTIMATI I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI NUOVI IMPIANTI TECNOLOGICI NELLA GALLERIA ‘SANTA LUCIA’, SULLA SS700 “DELLA REGGIA DI CASERTA”

prove tecniche finali programmate in orario notturno, tra le 22.00 di mercoledì 15 e le 6.00 di giovedì 16 giugno

necessaria la chiusura della tratta compresa tra gli svincoli di ‘Caserta Stadio’ e ‘Caserta-Tredici San Clemente’

Sulla strada statale 700 “della Reggia di Caserta” sono giunti a conclusione i lavori di realizzazione dei nuovi impianti tecnologici nella galleria ‘Santa Lucia’.

L’intervento – ultimato nel rispetto dei tempi stimati, per un investimento complessivo di oltre 1,7 milioni di euro – ha permesso la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione, con l’installazione di lampade a LED, che garantiscono, oltre ad una migliore regolazione dei flussi luminosi, anche il conseguente risparmio energetico e quindi economico in termini di costi di gestione, nonché un’implementazione degli standard di sicurezza e percorribilità della tratta stradale.

Realizzato, inoltre, un impianto ad hoc per la segnaletica di emergenza, con lo scopo di fornire ai viaggiatori diverse segnalazioni di sicurezza quali distanza imbocchi con relativa metrica, presenza ed ubicazione di postazioni SOS con estintori e idranti; eseguita anche, a servizio della galleria, l’installazione di un sistema di monitoraggio e controllo del traffico, con le funzioni tipiche di un sistema di videosorveglianza e la realizzazione di un apposito impianto di telecontrollo automatizzato e centralizzato.

Eseguita, infine, anche un’impermeabilizzazione della galleria mediante pannelli, oltre al rifacimento della segnaletica verticale ed alla sostituzione dei delineatori posti ai lati della carreggiata.

Per l’esecuzione delle prove tecniche finali – opportunamente programmate in orario notturno compreso tra le 22.00 di mercoledì 15 e le 6.00 di giovedì 16 giugno – si renderà necessaria la chiusura della tratta compresa tra gli svincoli di ‘Caserta Stadio’ e ‘Caserta-Tredici San Clemente’; la circolazione verrà deviata lungo percorsi alternativi segnalati in loco.