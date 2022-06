Truffa da un milione di euro, chiude agenzia di viaggi. Vittime anche in Penisola Sorrentina: “Rivogliamo i nostri soldi”. Una truffa da un milione di euro. Sono più di cinquecento i clienti che hanno pagato vacanze che non faranno mai. Tanta la rabbia di chi ha risparmiato per i due anni di emergenza Covid i soldi per un viaggio in questa estate 2022. Dopo il sit in di questa notte le vittime si sono date nuovamente appuntamento a Castellammare di Stabia oggi pomeriggio. “Rivogliamo i soldi. Non finirà così”

Li stanno cercando da ieri. I clienti dell’agenzia di Gragnano si contattano, di ora in ora, per cercare di individuare dove siano finiti i titolari dell’agenzia, spariti nel nulla da quattro giorni. Più di cento le denunce ai carabinieri, mentre la Procura di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta.