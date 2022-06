Triplo incidente tra Vico Equense e Meta: furgone delle granite, auto e scooter coinvolti

Percorrendo la strada tra Vico Equense e il resto della penisola sorrentina si può stilare una sorta di bollettino di guerra degli incidenti, che si moltiplicano a vista d’occhio nel corso di queste ultime settimane. Di primo acchito si potrebbe pensare ad un tamponamento a catena che ha coinvolto tre automobili, ma in realtà si tratta di tre incidenti diversi avvenuti lungo la stessa strada. Il primo riguarda un furgone delle granite proveniente da Sorrento, che nel tentativo di parcheggiare tra le curve di scooter è stato tamponato da un’automobile. Il secondo e il terzo incidente riguarda il tamponamento tra due vetture e di uno scontro tra scooter e automobile. L’entrata in vigore dell’ordinanza che gestisce le targhe alterne in costiera amalfitana non ha fatto altro che incrementare il caos nella confinante penisola sorrentina che oggi si trova a fare i conti con ben tre incidenti in un solo punto.