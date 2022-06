Triplo furto in Penisola Sorrentina: la Procura indaga a Seiano di Vico Equense

La Procura della Repubblica di Torre Annunziata ha avviato le indagini su due furti che si sono verificati nel borgo marinaro di Seiano, frazione di Vico Equense. La Penisola Sorrentina è spesso oggetto di truffe agli anziani con il metodo del corriere o del falso nipote, ma questa volta la città di Vico Equense ha dovuto fare i conti con ben due furti, più un terzo fallito. I ladri hanno agito nel bel mezzo della notte, intrufolandosi in due abitazioni diverse di un parco di Seiano e sottraendo denaro o qualsiasi oggetto di valore potesse essere trasportato facilmente. Il tutto in un totale silenzio e maestria uniche: le famiglie, infatti, nel corso della notte erano ignare di tutto. Ma su questo indaga la Procura per scongiurare l’utilizzo di sostanze narcotiche.