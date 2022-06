Tributo ai grandi artisti Modugno,Murolo e Bruni Al Cral Comune di Napoli

Riceviamo e pubblichiamo

TRIBUTO AI GRANDI ARTISTI : DOMENICO MODUGNO ROBERTO MUROLO E SERGIO BRUNI PRESSO CRAL COMUNE DI NAPOLI

Si e’ svolto presso il Cral Comune Di Napoli un bellissimo evento dedicato a TRE grandi artisti Domenico Modugno,Roerto Murolo e Sergio Bruni che hanno dato tanto alla canzone napoletana e non solo, durante la loro vita terrena ed artistica .A presentare come sempre ormai figura storica ed istituzionale del Salotto Napoletano l’intraprendente e bravo presentatore Ralph Stringile, il quale, subito dopo aver ringraziato per l’ospitalita’ il presidente Leopoldo Manfredonia e la vice presidente Mela Macaluso, ha introdotto le organizzatrici l’attrice teatrale e poetessa Franca Maria Rodelli e la pittrice e regista teatrale di Areanovateatro Rita Pirro,le quali hanno ringraziato il pubblico ed artisti presenti. l’evento ha avuto l’itroduzione del M.° Mario Carbone con Indifferentemente,a seguire: Antonio Onorato con il M° Giangranco Matarazzo, Linda Amandolini, il M° Massimo Penza, Sossio Giordano, Anna D’ Angio’, Aldo Leone, il cant’attore Luca Nasti,il giovanissimo e bravo mago Mirko Corpo,gli attori Giovanni Panico, Susy Mariani, Ernesto Sasso ,l’attrice Lucia Oreto,a chiudere l’evento lo chansonnier Salvatore Minopoli ,tra una canzone e l’altra Ralph Stringile ha raccontato storie e aneddoti dei grandi maestri mentre Franca Maria Rodelli si e’ soffermata su Domenico Modugno . Ralph Stringile ha fatto notare che tra il pubblico c’era la presenza Di Ines Grieco figlia della nota Cant’ attrice Laura Grey,laura anche qui ricordata per essere stata piu’ volte ospite canora.

Pubblicato da Alberto Del Grosso

Giornalista Garante dei Lettori

del giornale Positanonews