TRASAELLA. TORNA IL VOLO DELL’ANGELO PER LA FESTA DELLA MADONNA DELLE GRAZIE

FESTA della MADONNA delle GRAZIE .Torna la cara PROCESSIONE PER LE strade A benedire ogni casa

VENERDI 1 LUGLIO ore 20:00 Santa Messa.

SABATO 2 LUGLIO ore 11:3o Santa Messa con Prima Comunione.

DOMENICA 3 LUGLIO GIORNO DELLA FESTA : ore 19.00 PROCESSIONE della Madonna

che raggiungerà La ROCCa dove sarà celebrata l’Eucarestia; poi

tornerà a Trasaella e, dopo aver percorso le strade del centro, sosterà in piazzetta per il tradizionale VOLO DELL’ANGELO, quindi la statua rientrerà nella chiesa parrocchiale La BaNDA Musicale “Città di Sorrento accompagnerà il corteo.