Tragedia sull’A2: poliziotto si toglie la vita con la pistola d’ordinanza. Una vera tragedi quella che è avvenuta questa mattina nei pressi di un’area di servizio lungo l’A2 del Mediterraneo (corsia nord), tra gli svincoli di Battipaglia ed Eboli: un poliziotto di 40 anni si è tolto la vita utilizzando la pistola di ordinanza.

Sul posto sono giunti i sanitari del Vopi e della Croce Rossa di Serre, che non hanno potuto fare altro che confermarne il decesso. Sono in corso le indagini della polizia scientifica per ricostruire la dinamica del suicidio.