Tragedia a Torre Annunziata: bimba di 5 anni annega e perde la vita, aperta un’inchiesta. Una vera tragedia quella che si è consumata nel corso del pomeriggio di ieri, sabato 11 giugno 2022, a Torre Annunziata. Prima l’annuncio sui social in cui veniva data per dispersa, poi la terribile notizia: Vittoria non ce l’ha fatta.

La piccola di 5 anni si trovava in spiaggia, nei pressi del Lido Risorgimento, quando sua mamma, in compagnia dell’altra figlia, ha lanciato l’allarme della scomparsa della bambina. La donna ha iniziato ad urlare il suo nome, richiamando l’attenzione di tutti i presenti negli stabilimenti balneari. Qualcuno ha chiamato le forze dell’ordine: sul posto sono intervenuti i Carabinieri e la Capitaneria di Porto, che ha messo in mare i propri mezzi, supportati dall’attività volontaria di alcuni pescatori. I familiari hanno diffuso le foto sui social, contribuendo alle ricerche che hanno portato al ritrovamento della bimba al largo, quasi aggrappata ad una boa, dopo un paio di ore. La bambina respirava ancora, ma era in condizioni visibilmente critiche, ed il suo cuoricino ha smesso di battere poco dopo il ricovero nell’ospedale di Castellammare di Stabia.

La Procura di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta, ponendo sotto sequestro la salma in attesa che nei prossimi giorni sul corpicino della bambina venga eseguita l’autopsia per chiarire la dinamica del decesso, anche se gli inquirenti – sul caso indagano i carabinieri – sembrano al momento propendere per la tragedia accidentale. Nelle prossime ore saranno sentiti vari testimoni, a cominciare dalla mamma di Vittoria.