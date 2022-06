Tragedia a Torre Annunziata, bimba si perde in spiaggia e poi annega: Vittoria non ce l’ha fatta

Torre Annunziata e la provincia si tingono di nero in questo sabato 11 giugno che ha visto il consumarsi di una tragedia immane. Prima l’annuncio sui social in cui veniva data per dispersa, poi la terribile notizia: Vittoria non ce l’ha fatta. Si tratta della piccola di 4 anni che si trovava questa mattina in spiaggia a Torre Annunziata nei pressi del Lido Risorgimento quando sua mamma – in compagnia dell’altra figlia – ha lanciato l’allarme della scomparsa di sua figlia: ecco che i familiari diffondono le foto sui social contribuendo alle ricerche che di fatto portano al ritrovamento di un corpo privo di coscienza il cui cuore, purtroppo, ha smesso di battere.