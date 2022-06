Tragedia a Salerno, muore per un incidente il 23enne Luigi Ferruzzi Salerno si ritrova sgomenta in un caldissimo pomeriggio di fine giugno per la morte del 23enne Luigi Ferruzzi, il giovane ha perso la vita scontrandosi con la sua moto, una Suzuki grigia e nera, contro un’auto, nel primo pomeriggio di oggi intorno alle 14.30. Gestiva un conosciuto bar del quartiere di Pastena. Straziante il dolore dei familiari accorsi sul luogo dell’incidente. Tante persone hanno assistito alla tragedia, avvenuta a poca distanza dalla spiaggia, frequentatissima a quell’ora. Una folla di gente ha circondato il luogo dell’incidente. Proseguono le indagini per accertare cosa sia successo. Intanto sui social tantissimi i messaggi di cordoglio in ricordo di Luigi Ferruzzi. Il giovane era molto conosciuto e amato.

