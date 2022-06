Traffico tra Meta e Piano di Sorrento incidente a Seiano

Ancora una giornata difficile per la viabilità in Penisola Sorrentina. Traffico presente soprattutto nel tratto fra Meta e Piano di Sorrento per un incidente verificatosi a Seiano. A Meta il rallentamento è da imputare alla presenza del semaforo che permette l’accesso alla spiaggia di Meta; quindi si consiglia di utilizzare strade alternative per evitare lunghe attese.

Inoltre al Capo di Sorrento la strada è chiusa per lavori urgenti.