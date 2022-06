Traffico a Sant’Agnello, Rosario Lotito: “Un venerdì infernale”. Giornata infernale per la viabilità in Penisola Sorrentina. Riportiamo di seguito il post di Rosario Lotito, da sempre attento alle problematiche locali:

“Credo che godino a creare disagio ai cittadini.

Stamane è impossibile circolare, occorrono ore per percorrere pochi chilometri e tutto perché non riescono a comprendere, o meglio, ci riescono molto bene ma non gliene frega niente, che le strade vanno asfaltate in orari non di punta.

Ed hanno anche il coraggio di dire “scusate il disagio” .

Ma andate a quel paese incompetenti che non siete altro…”