Tour in costiera per l’imprenditore e influencer Piero Armenti: tappa a Ravello e l’hotel Caruso

Sbarca in costiera amalfitana l’influencer e imprenditore italiano che vive in America: Piero Armenti. Uno degli hotel più belli della costiera amalfitana – ha detto Piero riferendosi all‘Hotel Caruso di Ravello. E come dargli torto? L’Hotel Caruso è tra le perle della costiera amalfitana e tappa dei più noti vip del globo.

Il mio viaggio a New York

Per il suo modo di interagire con i fans per riferire le sue considerazioni di un italiano trasferitosi in America, Piero ha un grande successo su Instagram, contando oltre 340 mila followers. Il suo blog “Il mio viaggio a New York” è diventato negli anni molto letto e seguito soprattutto sui social.

Lavorate a New York e vivete l’Italia da turisti

È proprio questo il mantra dell’imprenditore che vive negli Usa da un po’ di anni ormai: vivere l’Italia da turista, ma fare successo e imprenditoria negli Stati Uniti. Piero ha messo su un business legato al turismo statunitense, una qualità che di sicuro non gli manca viste le sue origini salernitane.

Lavoro e vita privata

A New York si trasferisce nel 2011, dopo aver conseguito un dottorato all’Università Orientale di Napoli. E’ stato da subito catturato dalla grande metropoli americana. Il suo obiettivo era garantire piena soddisfazione a chi visitava New York, per permettere al turista di spostarsi con comodità da un luogo di interesse all’altro e senza perdere troppo tempo.