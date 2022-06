Torre del Greco: minorenne a lavoro in pescheria, con lui anche un altro lavoratore in nero. Titolare denunciato dai Carabinieri

I carabinieri della stazione di Torre del Greco Centro, insieme a quelli del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Napoli hanno denunciato il titolare di una pescheria del centro città. Non avrebbe effettuato la valutazione e redatto il documento dei rischi né nominato il medico competente per la sorveglianza sanitaria. Avrebbe poi omesso la formazione dei lavoratori sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Non basta. Dei 3 lavoratori identificati, 2 erano in nero. Uno addirittura minorenne. L’attività è stata sospesa e sono state notificate sanzioni penali e amministrative per circa 47mila euro.