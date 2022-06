Torre Annunziata, controllo dei Carabinieri: 3 denunciati ed una persona arrestata

A Torre Annunziata i carabinieri della locale compagnia hanno setacciato le strade della città. Durante le operazioni sono state identificate 87 persone e controllati 36 veicoli. Controlli anche per la verifica del rispetto del codice della strada con 18 contravvenzioni contestate.

A finire in manette su disposizione della Procura oplontina un 35enne del posto già noto alle forze dell’ordine. L’uomo dovrà scontare la pena di 2 anni e 3 mesi di reclusione nel carcere di Poggioreale per il reato di maltrattamenti in famiglia. I 2 dovranno rispondere di resistenza a pubblico ufficiale perché durante un controllo minacciavano i Carabinieri e tentavano di opporsi all’identificazione. Un 24enne di San Giuseppe Vesuviano è stato denunciato per ricettazione. I militari hanno trovato in un’officina numerose componenti di motoveicoli di provenienza illecita.