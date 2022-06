Torna Un Pensiero Per Fiorella Fabiola, il convegno a sostegno delle vittime di depressione. Ritorna il convegno a sostegno delle vittime di depressione presso Villa Domi Napoli, martedì 28 giugno alle 18:30.”Un Pensiero Per Fiorella Fabiola” giunto alla quinta edizione ,evento ideato e diretto dalla presentatrice telegiornalista Magda Mancuso, in collaborazione con la fondazione Francesco Terrone Di Ripacandida e Ginestra, portavoce il giornalista Massimo Sparnelli e con l’imprenditore Domenico Contessa.

L’ evento nasce da una storia vera, una storia di inadeguatezza al mondo, la storia di Fiorella Fabiola sorella gemella di Magda Mancuso la quale dopo un lungo periodo di depressione si è tolta la vita otto anni fa a soli 38 anni. Da qui, dopo qualche anno, nasce l’ esigenza in Magda di trarre da una tragedia un incentivo al futuro, alla positività, un qualcosa che potesse alimentare la sua anima e che trasmettesse un aiuto al prossimo attraverso professionisti del settore medico psichiatrico ma anche varie figure professionali.L’ evento, patrocinato dal comune di Acerra, luogo di nascita di Fiorella, vedrà sul posto per i saluti iniziali Raffaele Lettieri, già sindaco di Acerra. Negli ultimi 20 anni c’è stato un incremento notevole di suicidi, ancor di più nel difficilissimo periodo della pandemia, è importante parlarne tanto, tendere sempre una mano verso il prossimo, bisogna assolutamente arginare l’ indifferenza. Quest’ anno moderera’ il convegno il vice presidente dell’ ordine dei giornalisti Mimmo Falco.

I relatori :

Saluti di Raffaele Lettieri, sindaco uscente del comune di Acerra.

La senatrice Graziella Pagano ( direzione nazionale presso Italia Viva), il prof. Pietro Prevete psichiatra, dirigente responsabile progetto antistalking ASL NA 1,

LA psicologa sessuologa Manuela Morra,

LA nutrizionista dott.ssa Rosalia Ciorciaro,

La poetessa e giornalista Rai Luigia Sorrentino,

Gino Sansone Maestro della scuola Yoga Integrale_Shri Vaishnara Ashrama,

La scrittrice, autrice, musicista, giornalista, premio internazionale di poesia e letteratura Filomena Carrella.