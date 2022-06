Torna la Sorrento – Positano Ultramarathon. Sono state aperte le iscrizioni sul sito www.enternow.it per poter partecipare alla 6^ Sorrento Positano Ultramarathon 54km e Panoramica 27km, che si svolgeranno domenica 4 dicembre 2022: uno scenario stupendo per due meravigliose gare. Due diversi percorsi per permettere a tutti coloro che vogliono fare un’esperienza unica, di correre in uno dei panorami più suggestivi. Sorrento, Sant’Agnello, Massa Lubrense, Sant’Agata sui due Golfi e Positano: sarete immersi nell’atmosfera che solo questi luoghi possono regalare. L’ultramaratona è prova del 20° Grand Prix IUTA 2021 e dei Criterium Regionali Fascia Sud (corr. 13,50). La manifestazione prevede anche la Family Run & Friends 2km ed è organizzata dall’ASD Napoli Running. Su www.napolirunning.com le notizie sull’evento.

Ora scopriamo il percorso:

ULTRAMARATHON 54 KM

La partenza sarà data alle ore 6.30 in Corso Italia, Angolo Piazza Angelina Lauro in Sorrento. Tempo limite: 7 ore. Percorso certificato da AIMS – Bronze Label IAU. Gli atleti transiteranno per Via Capo, Via Nastro Verde, SS145, SS163, SS145, Via Nastro Azzurro, Via Marconi, Via dei Campi, Via Leucosia, Via Roncato, Via Nastro D’Oro, Via IV Novembre, Via IV Novembre, Via Partenope, Via Capo, Corso Italia (finish). Il percorso è ondulato: dopo un primo tratto pianeggiante, dal 3° al 13km la salita con transito a Sant’Agata; quindi la discesa con transito a Passo di S. Pietro; saliscendi fino al 25°km e transito a Positano. Poi ancora la salita dal 25° al 35°km, con transito a Passo di San Pietro. Dal 35°km il percorso è prevalentemente in discesa, con transito a Sant’Agata, Incrocio per Termini. Una leggera salita fino a Massa Lubrense (47°km), quindi la discesa e l’arrivo a Sorrento.

ISCRIZIONI Clicca qui: 13^ Sorrento Positano – enternow.it

CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI Le iscrizioni online si chiuderanno il 30 novembre 2022, o anticipatamente al raggiungimento della capacità massima di gara.

RITIRO DEL PETTORALE I pettorali si potranno ritirare negli stand dell’Expo a Sorrento sabato 3 dicembre dalle ore 10 alle ore 21.

Fonte Iutaitalia