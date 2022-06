Torna la DC: il Coordinatore della Regione Campania è Antonio Coppola. La DC ha ricostruito, con il XIX congresso del 24 ottobre 2020, gli Organi Centrali decaduti nel 1994. A comunicarne la ricostruzione è stato il prof. Nino Luciani, segretario Nazionale della Democrazia Cristiana.

Nell’attesa di costruire gli organi regionali e provinciali, il partito politico italiano sta provvedendo a recuperare il proprio simbolo, che raffigura uno scudo al cui interno vi era una croce latina, sull’elemento orizzontale della quale vi era il motto Libertas.

Il Consiglio Nazionale del 23 aprile 2022 ha nominato nuovi coordinatori regionali (non si é scelto chiunque e dappertutto a prescindere) per la organizzazione DC nelle Regioni.

Il compito dei Coordinatori è fare i Congressi regionali, per eleggere dal basso i Consiglieri Regionali ed i Segretari Regionali, e Provinciali.

Questi, poi, per Statuto entreranno a far parte della Direzione Nazionale.

Questi passaggi sono essenziali, in vista delle elezioni politiche del 2023 per dare supporto ai candidati DC (tutte le persone disponibili) al parlamento nazionale.

La scelta del Coordinamento per la Regione Campania è ricaduta sul noto imprenditore Ottavianese, Antonio Coppola.