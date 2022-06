Tim Burton e il catalogo delle Meraviglie: un saggio \"pop\" tra letteratura e cinema

Il nuovo saggio di Maria Cristina Folino in pubblicazione con Dialoghi Edizioni

È in preorder con Dialoghi Edizioni il libro dell’autrice e giornalista Maria Cristina Folino, intitolato “Tim Burton e il catalogo delle Meraviglie”. Questo saggio “pop”, che spazia tra letteratura e cinema, è interamente dedicato all’universo di Alice in Wonderland, tra le fiabe per bambini più famose al mondo, riadattato in forma cinematografica da uno dei registi più visionari di Hollywood: Tim Burton.

All’interno del volume vengono svelate numerose curiosità che riguardano non solo l’opera letteraria originale, ma anche la trasposizione cinematografica della Disney, con la prefazione a cura di Mario Monteleone, professore di Linguistica Computazionale presso l’Università degli Studi di Salerno.

Il saggio breve, completo di illustrazioni e riferimenti bibliografici, viene definito dall’autrice “un saggio contemporaneo, che non annoia e trasporta il lettore direttamente all’interno del ‘Sottomondo’ raccontato da Tim Burton”. Un’opera fresca e accattivante per lettori di ogni età.

La casa editrice, inoltre, ha aperto un punto di ritiro presso il Teatro Nuovo di Salerno per chi desiderasse ricevere copie autografate e con dedica.

https://www.edizionidialoghi.it/negozio/Preordine-Tim-Burton-e-il-catalogo-delle-Meraviglie-p461969482