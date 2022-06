Terminata l’esperienza alle finali nazionali per gli U15 del Volley Meta. Terminata un’altra settimana di sport intenso, condivisione, passione, amicizia, crescita per i nostri ragazzi. Auguriamo a tutti i pallavolisti almeno una volta nella vita, di partecipare ad una finale nazionale perché è un’esperienza unica. I nostri “Piccoli” dell’U15 si aggiudicano il quindicesimo posto su 28 tra le migliori squadre d’Italia. Non è un risultato sorprendente ma sicuramente i nostri ragazzi tornano a casa carichi di entusiasmo e con tanta voglia di lavorare anche se sono stati molto sfortunati nel primo turno dove si sono scontrati con le squadre migliori del torneo. Siamo soddisfatti per tutti i risultati raggiunti in questa stagione dalle nostre Under che si confermano le migliori della Campania e che non sfigurano a livello nazionale. Questo ci fa capire che stiamo lavorando bene e che soprattutto dobbiamo continuare a farlo perché le nostre ambizioni sono altissime e l’anno prossimo vogliamo fare ancora meglio.